Luna Rossa, America's Cup quasi finita: cala il vento, crolla Prada. New Zealand a una regata dalla vittoria

Team New Zealand vince e ora ha il match point: basterà una regata ai padroni di casa per vincere l'America's Cup in corso di svolgimento nella baia di Auckland. Luna Rossa lotta, resiste in testa ma paga alla fine la velocità di punta nettamente inferiore. Per il team Prada, insomma, sotto 6-3, c'è la sensazione di una resa ineluttabile. Il crollo del vento, già debole in tutta la serie di regate finali, ha imposto il rinvio della decima e forse decisiva regata, e questo in fondo tiene ancora in vita la speranza degli italiani.

Luna Rossa parte bene, difende il vantaggio con le unghie e con i denti, rischia il tutto e per tutto sfiorando la collisione in un paio di manovre al limite. Alla fine della penultima poppa Prada è ancora davanti, ma quando cala il vento New Zealand rimonta inesorabilmente, sfruttando lo stallo totale dei rivali. Te Rehutai vola verso il successo, a Checco Bruni e compagni non resta che stare a guardare, confinati sul lato "giusto", ma senza vento. Un po' fortuna, un po' intuito ed esperienza, un po' capacità tecniche: la Coppa America, in fondo, è sempre tutta qui.



