Italia, le Qualificazioni mondiali iniziano bene: Berardi e Immobile. 2-0 all'Irlanda del Nord

25 marzo 2021 a

a

a

Comincia bene l'avventura della Nazionale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli azzurri del ct Roberto Mancini battono 2-0 l'Irlanda del Nord a Parma nella prima gara del Girone C, con gol entrambi nel primo tempo di Berardi e Ciro Immobile. Pur senza il regista Jorginho ma con Locatelli e Pellegrini, l'esterno del Sassuolo sblocca la partita al 14' sfruttando la sua rapidità per attaccare la profondità sul lancio di Florenzi e scaricare col mancino alle spalle di Peacock-Farrell. Esaltato dal gol, Berardi, preferito a Federico Chiesa, indossa la veste di assistman per Immobile ma il centravanti deve aspettare qualche altro minuto per interrompere il digiuno in nazionale durato poco meno di un anno e mezzo. Al 39′, con la collaborazione del portiere avversario beffato sul primo palo, la Scarpa d’Oro sigla il raddoppio e può finalmente tornare a esultare in Nazionale. Nel secondo tempo, l'Italia si limita a gestire ala situazione e con la mente la squadra sembra già ai prossimi impegni, domenica contro la Bulgaria e mercoledì con la Lituania. Una leggerezza di Locatelli rischia di riaprire il match: Donnarumma, fino al 56′ spettatore non pagante, salva di piede su Whyte e poi con attenzione su Smith. Mancini inserisce forze fresche con Barella, Spinazzola, Chiesa, Grifo e Pessina ma gli azzurri non alzano i ritmi e si accontentano del risultato, pur correndo un altro rischio sul tiro di Saville murato da Bonucci, al centesimo gettone in azzurro, ma soprattutto sul rigore in movimento di McNair spedito in curva. Italia in testa al girone con la Svizzera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.