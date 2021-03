Tennis, Lorenzo Musetti batte Michael Mmho con un doppio 6-4 e vola nel ranking mondiale

26 marzo 2021 a

a

a

Impresa di Lorenzo Musetti che supera a Miami lo statunitense Michael Mmoh e porta a casa la prima vittoria in un Masters 1000 sul cemento. Il successo porta il 19enne al numero 90 del ranking mondiale e al settimo posto degli azzurri al mondo. Superato il talento Marco Cecchinato. Ottimo inizio di match da parte di Musetti con quattro palle break che il campioncino tuttavia non riesce a sfruttare. Nel nono game, Lorenzo Musetti ottiene una palla break cruciale che lo porta a servire sul 5-4, permettendogli di chiudere il primo parziale sul 6-4.

Ippodromo Snai San Siro: al via il restauro della Tribuna Secondaria

Il secondo set sembra una fotocopia del primo: subito tre palle break per l'azzurro, che questa volta non spreca e si porta avanti di due lunghezze. Musetti conquista quattro volte la possibilità per andare 5-4 e servizio, ma concede due break a Mmho, che il talento azzurro riesce tuttavia a disinnescare, chiudendo nuovamente per 6-4. Prossimo avversario in vista il francese Benoit Paire, che l'allievo di Simone Taratarini incontrerà al secondo turno: "Ho visto che c'era Benoit a vedermi. Sarà un altro bel match per mettersi alla prova. Gioca un bel tennis e cercherà di mettermi in difficoltà anche dal punto di vista mentale. Dovrò essere bravo a gestire i suoi alti e bassi e gli eventuali show... Comunque fuori dal campo é un bravo ragazzo, gentile. Mi ha fatto un sacco di complimenti ad Acapulco" ha detto il 19enne di Carrara.

Tennis: Atp Acapulco, Musetti ko in semifinale contro Tsitsipas

Musetti parla anche della presenza di Rublev alla sua partita: "Sicuramente fa piacere, perché vuol dire che mi sono guadagnato il rispetto per quello che ho fatto negli ultimi tempo". Il talento spiega poi anche alcune giocate che gli hanno consentito di tornare a casa con una vittoria di classe: "Penso ci sia anche un po' di fortuna. Sono stato bravo a non abbattermi e restare lì con la testa. Alla fine ho avuto coraggio e anch un pizzico di buona sorte" ha detto alla Gazzetta dello Sport.

Tennis: Musetti, 'settimana da sogno ma non sono ancora al livello di Tsitsipas'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.