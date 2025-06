Sinner, Volandri: "Cosa riuscirà a fare sull'erba di Wimbledon"

Filippo Volandri è un drone tennistico che, nei prossimi giorni, volerà sui campi in erba di Wimbledon per scrutare, analizzare e, si spera, gioire per quello che combineranno i suoi ragazzi azzurri all’All England Tennis and Croquet Club, il santuario di Church Road che celebra, annualmente, la messa laica del tennis. Il ct della squadra azzurra che da due anni trionfa in Coppa Davis è davvero il drone giusto per leggere il torneo più bello del mondo che parte oggi.

Volandri, che Wimbledon sarà?

«Suggestivo ed emozionante per gli italiani, sono undici i ragazzi in tabellone e sono anni che da loro ricevo buone notizie. Merito va pure al lavoro della federazione che ha impostato una formazione dei giovani perfetta coinvolgendo anche i loro maestri, creando campi in cemento, facendo crescere i circoli».

Partiamo da Sinner che in questi giorni è ancora una volta in prima pagina?

«Non facendo parte del suo staff posso fornire solo una visione esterna dell’attuale momento di Jannik. Quello che riguarda il suo entourage è parte non mia».