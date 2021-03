Maxi Lopez fa uno scherzo alla compagna Daniela Christansson: "Umiliata in pubblico, da lasciare in tronco"

31 marzo 2021 a

a

a

Non ha avuto il successo desiderato l'ultimo scherzo che l'ex giocatore del Milan Maxi Lopez ha fatto alla sua ragazza. Il giocatore ha pubblicato un video sui social network dove si prende gioca della fidanzata Daniela Christansson. Maxi inizia a giocare con una bottiglia di plastica piena d'acqua e un uovo, muovendoci sopra le mani in stile Mago Forrest. "Devi guardare dentro" esorta Maxi Lopez la sua compagna. La Christansson non sembra farsi più di tanto domande e guarda dentro la bottiglia. A quel punto Maxi la schiaccia con forza al centro, inondando il viso della ragazza. Per concludere il trucchetto, un bell'uovo fracassato sulla testa della modella svedese.

Calcio: 13 aprile amichevole delle azzurre contro l'Islanda a Coverciano

Il giocatore pensava di pubblicare un video divertente sui social, ma sono tantissimi i follower e i fan che non hanno gradito il gesto del giocatore. Twitter, Facebook, Instagram, su ogni social sono molte le persone ad aver condannato il gesto della Gallina de Oro. "Se la fidanzata di Maxi Lopez non lo lascia dopo questa umiliazione pubblica, ho ha dignità", "se lo facesse il mio ragazzo rimarrebbe single" e poi ancora "misogino". Sono solo alcuni dei commenti che hanno inondato il profilo del calciatore argentino.

Covid: Technogym, home fitness contrae perdite settore ma non è moda passeggera

Insomma, le risate non sono state tante quanto le critiche. Al momento il giocatore non ha ancora commentato la vicenda, ma non è escluso che possa decidere di farlo se la reazione dei fan dovesse continuare in questo modo. In fin dei conti, si tratta di un semplice scherzo che ha visto sorridere la stessa vittima di Maxi, la svedese Daniela Christansson. Certo, l'uovo nei capelli forse Maxi poteva evitarselo, non è proprio la cosa più facile da togliere, senza parlare dell'odore che lascia. Attendiamo con ansia una vendetta della ragazza che, conoscendo la coppia, non dovrebbe tardare ad arrivare.

**Atletica: Wada, sosteniamo evidenze scientifiche fornite su caso Schwazer**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.