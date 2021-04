MotoGp, Marc Marquez sconvolge il mondo: libere in Portogallo, è terzo dopo 265 giorni di assenza

16 aprile 2021 a

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio dei Portogallo classe MotoGP lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales è stato il più veloce col tempo di 1’42”127 avanti al connazionale della Suzuki Alex Rins ma il vero protagonista della sessione è stato il rientrante Marc Marquez, terzo con la sua Honda a 251 millesimi. Sesto il primo degli italiani, Francesco Bagnaia sulla Ducati ufficiale, undicesimo Valentino Rossi sulla Yamaha Petronas.

Se qualcuno avesse avuto dei dubbi sulla forma e la caratura di questo campione possono essere fugati: Marc Marquez c'è, non ha perso la sua tempra, almeno sul giro. Adesso manca la controprova della tenuta fisica alla distanza, ma l'avvio del weekend di Marc è straordinario.

"In pochi s’aspettavano un rientro così. Vediamo quando si comincerà a spingere di più", commenta Lucio Cecchinello ex pilota e manager della LCR Honda con cui corre il fratello di Marc, Alex. Il dottor Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale, spiega: "Marquez è al 90-95% della condizione fisica". Ma Santi Hernandez, capo tecnico di Marc, osserva: "L’obiettivo non è la classifica. Certo lui è un fenomeno, gli bastano pochi giri per capire una pista nuova. Ma quello che conta è che sia tornato in sella. Fare la gara. E restare coi piedi per terra".

