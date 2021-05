RaiSport, "ecco chi sono i due giornalisti che si sono picchiati". Dago, dettagli esplosivi sul "pugile"

01 maggio 2021 a

Sono Davide Novelli e Nuccio De Simone i due giornalisti di Rai Sport protagonisti della scazzottata che ha portato il secondo in ospedale con una prognosi di sette giorni. Tutto è avvenuto ieri venerdì 30 aprile. La lite è scoppiata per l’aria condizionata. De Simone si è alzato, è andato con la testa abbassata sotto Novelli. A quel punto quest'ultimo, voce Rai del pugilato, ha reagito con un pugno. Secondo alcune De Simone avrebbe l'intenzione di denunciare il suo collega per lesioni personali.

Fra i primi a intervenire proprio gli agenti di polizia che hanno il loro ufficio nello palazzo di Saxa Rubra. I poliziotti hanno soccorso De Simone che aveva perso molto sangue e che è stato poi trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118. Il giornalista, che da tempo si occupa di calcio, è rimasto ferito al volto ed è stato medicato in ospedale nel pomeriggio di venerdì 30 aprile con il sospetto, poi escluso, del naso fratturato per i colpi ricevuti dal collega.

Secondo le prime ricostruzioni Novelli avrebbe sferrato a De Simone un diretto in pieno volto al culmine di una discussione nata in una stanza della redazione al centro Rai di Saxa Rubra, alla presenza di almeno altri due colleghi che sono stati ascoltati dalla polizia in qualità di testimoni. De Simone è stato dimesso nella serata di venerdì senza gravi conseguenze. Adesso deciderà se denunciare il collega, anche se alcune altre fonti dicono che la denuncia sia già pronta.

