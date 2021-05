Marco Mancosu operato per un tumore: "Finisco il campionato, poi si vedrà"

05 maggio 2021 a

a

a

Marco Mancosu ha vissuto e sta vivendo le giornate più complicate della sua carriera e della sua vita. Il centrocampista del Lecce, che l'anno scorso ha messo a segno 14 goal, ha raccontato di stare lottando contro un tumore. In un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il classe 1988 ha deciso di aprirsi e di parlare della sua situazione. "Mi sono operato il 26 marzo. Di tumore....".

La Fiorentina riacciuffa il Parma al 96'. Pari nel derby Parma-Bologna, Sampdoria quasi salva, Lecce terz'ultimo

"I medici mi hanno detto che la mia stagione era finita e che dovevo pensare all’anno prossimo, dopo due settimane ero in campo a correre. Dopo un mese sarei dovuto tornare a Milano per sapere se dovessi fare la chemio o meno, non ci sono ancora andato perché voglio fare la cosa che amo di più al mondo, giocare a calcio, poi si vedrà a fine campionato. Io ho già vinto", ammette sui social.

Il Lecce cade 3-2 a Bologna e vede la B: dopo la rimonta dei salentini, Barrow li gela al 93°

"Ho deciso di parlarne solo ora perché prima non mi sentivo pronto avevo bisogno di viverla in riservatezza con le persone che amo e per questo mi voglio scusare con chi ho mentito per nascondere il reale motivo del mio problema. Mi sono operato e da quel giorno sono ancora più orgoglioso di me stesso e di chi ho affianco", conclude.

Video su questo argomento Il pallone racconta… Conte attacca, Lecce in serie B

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.