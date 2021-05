Gregorio Paltrinieri, squalo del fondo: domina anche la 10 km, 2° oro europeo in 24 ore

13 maggio 2021 a

a

a

A 24 ore di distanza dal trionfo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha concesso il bis e ha conquistato la medaglia d’oro anche nella gara sulla distanza dei 10 km in acque libere. L’Italia non piazzava un suo atleta sul gradino più alto del podio europeo da dieci anni. Al Lupa Lake l’azzurro ha attaccato nel finale e ha staccato nettamente tutto il gruppo dei migliori, chiudendo primo con il tempo di 1h51’30’’6. Proprio come ieri, al traguardo ha preceduto il francese Marc-Antoine Olivier e il tedesco Florian Wellbrock.

Nuoto: Paltrinieri, 'voglio vincere tutto in acque libere e in piscina'

Già ieri Paltrinieri aveva definito “incredibile” il suo trionfo nella 5 km, in cui aveva dimostrato di poter essere un numero 1 anche nel fondo, dopo aver vinto tutto e di più nei 1500 e negli 800 in vasca. Anzi, probabilmente Gregorio è già il numero 1 nella specialità, a giudicare dall’autorità con cui ha concesso il bis nella 10 km. Se oggi ha staccato nettamente tutti gli altri, ieri era invece stavo bravo ad evitare “agguati”, allungando con una gran progressione quando è entrato nel rettilineo finale.

**Nuoto: Europei fondo, Paltrinieri oro nella 5 km**

“È incredibile, incredibile perché questo è il mio primo Europeo di fondo, le la 5 km l’ho nuotata due volte, non l’ho mai fatta”, ha dichiarato Paltrinieri ieri dopo il trionfo. “Mentre nuotavo pensavo: due volte l’ho fatta e due volte l’ho vinta. Potrei fare questa, vincerla e ritirarmi”. Ovviamente ciò non avverrà, con le Olimpiadi di Tokyo all’orizzonte.

Nuoto: Europei, Italia a Budapest con 48 atleti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.