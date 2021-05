Roberto Mancini, firmato il nuovo contratto: "Ct della Nazionale fino al Mondiale 2026"

17 maggio 2021 a

Roberto Mancini sarà il commissario tecnico della Nazionale almeno fino al Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’annuncio ufficiale è arrivata dalla federazione, con la quale l’allenatore si è legato ulteriormente, firmando il rinnovo del contratto per i prossimi cinque anni. “È un progetto a lungo termine - ha dichiarato il presidente Gravina, evidentemente soddisfatto di aver blindato Mancini - vogliamo regalare un trofeo ai nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo”.

La federazione quindi non si è nascosta: punta alto, altissimo e soprattutto fa affidamento su Mancini, che finora ha ridato dignità alla Nazionale italiana e sta costruendo un progetto davvero interessante e in grado di ridare entusiasmo dopo alcuni anni di cocenti delusioni. “Io e Gravina ci siamo trovati bene, abbiamo lavorato tanto in questi due anni - ha dichiarato il commissario tecnico azzurro - siamo migliorati e possiamo migliorare ancora, non c’era nessun motivo per lasciarsi. L’obiettivo è quello di vincere e stiamo percorrendo insieme quella strada”.

Strada che è tracciata: “Sono molto felice e ringrazio il presidente. Per noi è un bellissimo momento. Abbiamo allungato il contratto, ci saranno tante manifestazioni, non è semplice vincere, ma stiamo cercando di portare avanti un lavoro iniziato tre anni fa. Ci sono tanti giovani su cui puntare, speriamo che il nostro lavoro possa portare frutti molto velocemente, ma poi sappiamo che delle volte si deve aspettare di più. Servirà anche un po’ di fortuna in certi momenti. Inizieremo pensando di dire la nostra nell’Europeo”.

