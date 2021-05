Nicolò Zaniolo, gossip scatenato: "Chi c'era nel suo stesso hotel a Roma". Un nome clamoroso

21 maggio 2021 a

In mancanza del pallone, Nicolò Zaniolo si rifà ancora una volta con il gossip, suo malgrado. Il 21enne talento della Roma, alle prese con l'ennesimo infortunio al ginocchio che gli impedirà di prendere parte ai prossimi Europei in giugno, è fresco di rottura con Chiara Nasti, la bellissima influencer con cui sembrava aver dimenticato le turbolenze d'amore iniziate a dicembre 2020. Dopo la fine della storia con Sara Scaperrotta, lasciata quando era già incinta del loro primo figlio, Zaniolo ha avuto un flirt molto virtuale con la modella e attrice romena Madalina Ghenea e poi, appunto, è arrivato il ciclone Nasti.

Fuoco di paglia, però, perché l'amore è terminato dopo pochi mesi: E ora ci sarebbe Sophie Codegoni, altra bellezza molto attiva su Instagram anche se rivelatasi in tv come tronista a Uomini e donne di Maria De Filippi. Da qulalche giorno gli esperti sussurrano di una forte simpatia tra lei e il giovane centrocampista, rimpolpata da diffusi like incrociati alle rispettive foto sui social. Ma c'è di più. La Codegoni ha pubblicato un video da un hotel di Roma (primo, succoso indizio), annunciando ai fan "novità in arrivo".





E qui veniamo al secondo indizio: l'hotel è lo stesso in cui Zaniolo un paio di giorni fa ha posato per uno shooting fotografico immancabilmente finito sui social. Stesso muro, stessa poltrona blu. E siccome nel mondo del gossip, specialmente quello in Rete, due indizi fanno una prova, sarebbe sufficiente questo per confermare la "simpatia" nascente tra i due. Chi ha fatto notare la coincidenza ha pensato bene anche di segnalarla a Deianira Marzano, una delle "gossippare" più seguite sui social, che infatti non ha mancato di rilanciare la notizia in una sua Story su Instagram.

