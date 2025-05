Jasmine Paolini trionfa a Roma: il colpo che spedisce all'inferno la Gauff

Jasmine Paolini ha vinto il torneo singolare femminile degli Internazionali. L’azzurra 29enne si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2 sulla statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking, dopo un’ora. Si tratta del terzo torneo in singolare vinto in carriera dalla toscana che è la giocatrice più anziana ad aver vinto il suo primo titolo nel singolare femminile agli Internazionali d’Italia durante l’Era Open. Risaliva al 1985 con Raffaella Reggi vincitrice a Taranto, l’ultima volta che un’italiana vinceva gli Internazionali d’Italia nel singolare femminile.

Una vittoria storica ottenuta sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che seduto in tribuna autorità con la figlia ha applaudito più volte la piccola grande tennista italiana e si è alzato in piedi insieme a tutti gli spettatori quando Jas con un ace sporco si è presa il titolo. Paolini saltella impazzita di gioia in piedi va da papà Ugo, mamma Jacqueline, l’inseparabile amica e compagna di doppio Sara Errani con la quale domani Jas proverà a prendersi il titolo bis, quando l’azzurra conquista ’ultimo punto di un match contrassegnato da un’altalena di prodezze e di grandi regali (tanti i doppi falli) dell’americana. Jas è stata più lucida e ordinata sfoggiando colpi da fondo solidi e variazioni di ritmo superiori a quelli di Coco: ha breakkato subito l’avversaria subendo un immediato controbreak e strappandole quindi di nuovo il servizio di nuovo sull’1 pari. Sul 3 a 1 per lei è scattato l’"Olè, olè, olè Jasmine, Jasmine" degli spettatori. Identificandola ormai con l’eroe italico Sinner, forse perché il numero 1 del mondo ha detto che si somigliano (dagli spalti si sono sentiti parecchi scherzosi "forza Jannik") molti erano vestiti in arancione, il colore sinneriano che in questi giorni ha colonizzato il Foro Italico. Sul 3 a 1 Jasmine ha lasciato andare il braccio con uno schiaffo al volo di dritto che ha dato il via a un carosello di drop shot e discese a rete andati a far compagnia a vincenti da fondo campo lungolinea e diagonali fino ai tre set point sul 5-4. Jasmine ha chiuso subito la pratica aggiudicandosi il primo con uno schiaffo al volo di rovescio. Il secondo set è andato via molto più veloce con una Gauff sempre più fallosa, due break (a inizio set e sul 3 a 1). Sul 5 a 2, due match point. Gauff ha annullato il primo con un lungolinea di rovescio. Il secondo va in porto. Al termine dell'incontro il Capo dello Stato ha incontrato l’azzurra dopo il successo sulla statunitense: "È una giornata indimenticabile, bravissima", si è complimentato Mattarella. "Questa coppa è per lei", la replica di Paolini. "No, non la merito. Si prepari per domani", la risposta di Mattarella. Domani Paolini, alle 12.00, sarà impegnata nella finale del torneo di doppio con Sara Errani.



"Complimenti a Jasmine Paolini per una vittoria straordinaria agli Internazionali di Roma. Un’impresa che entra nella storia dello sport italiano e rende orgogliosa tutta la Nazione", ha sritto sui social la premier Giorgia Meloni.