Cristiano Ronaldo, l'indiscrezione: "Sa già dove andare se la Juventus non andrà in Champions League"

Ha già pronto il piano B, Cristiano Ronaldo, nel caso in cui la Juventus non riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League. Secondo il quotidiano spagnolo As, il 36enne fenomeno portoghese sarebbe pronto a tornare in Inghilterra, al Manchester United, la squadra in cui ha giocato dal 2003 al 2009, imponendosi come nuovo talento del calcio europeo e vincendo la sua prima Champions prima di fare il salto definitivo, da superstar mondiale sportiva e mediatica, al Real Madrid. Le cifre? La Juve, per evitare una minusvalenza, dovrebbe incassare intorno ai 25 milioni, senza contare il sostanzioso risparmio sul fronte ingaggi (31 milioni).

L'indiscrezione di As si basa su fonti vicine a Jorge Mendes, il potentissimo procuratore portoghese che oltre ad assistere CR7 controlla, di fatto mezza Europa del pallone tra club e giocatori. Il verdetto, dunque, potrebbe essere già scritto domenica sera. La Juve è impegnata a Bologna, contro i rossoblu già salvi. Il Milan, con 1 punto di vantaggio, va a Bergamo contro l'Atalanta, che la Juve ha appena sconfitto nella finale di Coppa Italia e che non può permettersi di perdere, perché significherebbe perdere anche il secondo posto. Il Napoli, a pari punti con il Milan, ospita invece il Verona. Sulla carta, la Signora deve fare dunque la corsa sul Milan, che rischia grosso contro la banda Gasperini. A quel risultato, forse, è appeso il futuro di Ronaldo, anche se c'è sempre la spada di Damocle di una possibile sanzione Uefa per il caso Superlega.



"Solskjaer ha già parlato con lui per spiegare il progetto - scrive As - e quanto sarebbe importante per il club il suo ritorno all’Old Trafford". Un ultima passerella in Premier, dunque, prima del già preventivato ritorno a casa, nello Sporting Lisbona, dove la favola è iniziata quasi 20 anni fa, nel 2002. Una scelta poco significativa dal punto di vista sportivo, considerate le scarse ambizioni dei biancoverdi della capitale, ma dall'altissimo valore affettivo. Per una volta, anche Cristiano può tornare umano.

