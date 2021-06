Juventus, Real e e Barça fuori dalla Champions? Superlega, indiscrezioni sulla decisione Uefa: la conferma di Tebas

01 giugno 2021 a

a

a

“Ho la netta sensazione che la Uefa escluderà Barcellona, Real Madrid e Juventus dalla prossima Champions League”. A dichiararlo non è una persona qualsiasi, bensì Javier Tebas, presidente della Liga che ha sganciato la bomba sui tre club che non hanno ancora abbandonato definitivamente l’idea della Superlega. Il momento della verità è ormai vicino, nel frattempo il numero uno del calcio spagnolo ha avvisato Barça, Real e Juve: “Dovrebbero avere paura, hanno infastidito molti club europei e le istituzioni”.

“Non penso che possano andare incontro a sanzioni di carattere economico - ha aggiunto - la punizione per loro sarà verosimilmente la non iscrizione alla prossima edizione. Per la situazione che si è creata ho maturato questa convinzione, vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni”. Oltre alle parole del presidente della Liga, è arrivata un’indiscrezione di affaritaliani.it secondo cui i tre club avrebbero già un piede fuori dalla prossima Champions League. “La sentenza della Uefa dovrebbe arrivare a breve, con una stangata per le tre big del calcio europeo, messe in un angolo da Ceferin”.

Ovemai l’indiscrezione dovesse essere confermata, è bene sottolineare però che si tratterebbe soltanto di un primo verdetto e quindi non definitivo: Juve, Real e Barça sono già pronte, nel caso, a fare ricorso alla Corte di giustizia europea contro quello che ritengono essere un abito di potere da parte di Uefa e Fifa. A quel punto si profilerebbe uno scenario devastante per il calcio mondiale: se i giudici dovessero dar ragione ai club in materia di libera concorrenza, allora la Superlega avrebbe la strada spianata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.