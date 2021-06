Europei 2021, Stefano Senso ko per infortunio. La fidanzata sbotta: "Dovete ricevere lo stesso trattamento"

04 giugno 2021 a

Niente Europeo per Stefano Sensi. Ancora un infortunio muscolare di una stagione sfortunata lo costringe a fermarsi e a saltare Euro 2020 (al suo posto convocato Matteo Pessina). Sono stati gli adduttori, un risentimento accusato in allenamento con la Nazionale che non ha dato scampo al centrocampista dell'Inter, che per questo motivo è stato preso di mira sui social proprio per la sua fragilità fisica e difeso dalla sua fidanzata, Giulia Amodio, che su Instagram ha pubblicato un messaggio.

"È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così: stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante, allo stesso tempo. Una cosa ve la auguro: che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro, ma perché possiate rendervi conto di quanto siate incredibilmente stupidi)", ha scritto tra le sue stories.

Il commissario tecnico degli azzurri Roberto Mancini aveva provato fino all’ultimo a recuperare il centrocampista dell’Inter, ma anche lui alla fine è stato costretto ad arrendersi. Al posto di Sensi spazio al giovane atalantino Matteo Pessina, autore di una grandissima stagione a Bergamo. Sensi era ritenuto da Mancini l’alternativa ideale al titolare Jorginho, tanto da averlo inizialmente preferito all’atalantino Pessina. Da quando è all’Inter è rimasto fuori per infortunio per una durata complessiva di ben 218 giorni.

