Euro 2020, il Belgio strapazza la Russia. Lukaku, doppietta con dedica speciale a Eriksen

“Per me è stato difficile giocare oggi perché la mia mente e il mio cuore sono con Christian Eriksen”. Così Romelu Lukaku, suo compagno di squadra all’Inter, si è espresso dopo il netto 3-0 inflitto dal Belgio alla Russia. L’attaccante ha firmato una doppietta, intervallata da un gol del subentrato Meunier: gli avversari hanno apposto poca resistenza, e così il Belgio (senza De Bruyne e Witsel) sono partiti nel miglior modo possibile a Euro 2020, agganciando la Finlandia in testa al gruppo B.

Subito dopo la prima rete, Lukaku è corso davanti alla telecamera e ha fatto una dedica a Eriksen: “I miei pensieri sono con lui - ha dichiarato nel post partita - ho avuto paura. Spero che ora stia bene. I miei pensieri vanno a lui, alla sua fidanzata e ai suoi tre bambini”. Il calciatore danese è svenuto in campo verso la fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia: per diversi minuti si è temuto il peggio, ma i sanitari sono riusciti a rianimarlo. Adesso si trova in ospedale, dove è sveglio, respira e parla: verrà sottoposto a tutti gli esami di rito, ma il peggio sembra essere passato.

