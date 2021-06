Superlega, Aurelio De Laurentiis con Andrea Agnelli: "Metodo sbagliato, ma il calcio sta fallendo"

15 giugno 2021 a

Aurelio De Laurentiis torna sul progetto Super League e sul futuro del calcio europeo: "Ho sempre detto ad Agnelli che stava sbagliando, perché loro volevano diventare gli attori principali del sistema, quando invece bisogna democraticamente lasciare la porta aperta a tutti - ha detto il presidente del Napoli intervenendo come ospite al Passepartout Festival - Lui, Perez e gli altri hanno sbagliato, ma non nel dichiarare che il calcio sta fallendo per colpa delle istituzioni. Serve una competizione non gestita dalla Uefa".

E proprio parlando di istituzioni, AdL non ha usato giri di parole: "Sono riuscito a smascherare Blatter quando era alla Fifa, Platini quando era alla Uefa. Adesso non sono riuscito ancora a dedicarmi a fondo al ripianamento totale del calcio a livello mondiale... La Super League è figlia del fatto che le organizzazioni che controllano il del calcio pensano di fare loro gli istituzionalisti con i soldi nostri, con i nostri investimenti. Che interesse ha un Real Madrid, una Juve, un Napoli a fare la Champions indebitandosi per poter fatturare 70-80-90-100 milioni in più se se ne ha spesi 200-300? Non quadra. Dobbiamo stabilire un’altra competizione togliendola alla Uefa, tenendo la Uefa come segretariato generale, dando noi a loro un tot % sulle revenues e non facendoci pagare noi dalla Uefa", ha spiegato.

Sul calcio italiano spiega che, "Gravina, persona rispettabilissima, ha annunciato grandi cambiamenti, ma come mai sono due anni e mezzo che è lì e non ha fatto abolire la legge 91 (quella che regola il professionismo sportivo, ndr) che è di 40 anni fa? Perché non ha fatto abolire la legge Bossi-Fini sulla libera circolazione degli extracomunitari che costerebbero di meno e agevolerebbero le squadre meno importanti, che è del 2001? Perché non ha dato un calcio alla legge Melandri (quella sui diritti televisivi, ndr)? Il calcio cambia, va modificato di anno in anno, è questo che non si vuol capire. Loro rispondono da istituzionalisti. Le loro risposte sono sempre sì, no, va bene vediamo, ci pensiamo", ha concluso.

