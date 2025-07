Carlos Alcaraz, la replica piccata a Nick Kyrgios: "Una vera autorità su quel tema"

Parole a cui non è mancata la replica. Hanno fatto discutere le affermazioni del solito Nick Kyrgios. Questa volta l'ex tennista, a sorpresa di tutti, non se l'è presa con Jannik Sinner bensì con il rivale Carlos Alcaraz. "Carlos - erano state le parole dell'australiano - potrebbe distrarsi, potrebbe fare troppe feste. È questo il suo unico problema, mentre Sinner resterà più focalizzato. Credo che alla fine avrà una carriera migliore perché Alcaraz ama le ragazze".

Immediata la replica del diretto interessato: "Questi sono commenti divertenti, e venendo da un personaggio come Nick non c’è molto da essere sorpresi. Non è mai stato un segreto il fatto che Jannik abbia sempre avuto meno alti e bassi di me nel corso della carriera. È una cosa su cui sto lavorando, serve tempo per trovare un rendimento continuo e duraturo nel tempo, ma tutto questo non ha nulla a che fare con la mia gestione delle faccende private o della mia vita notturna".