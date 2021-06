Euro 2020, l'Ungheria del ct italiano Marco Rossi ferma 1-1 la Francia: giochi apertissimi nel girone

19 giugno 2021 a

Con una prova di grande orgoglio l'Ungheria, allenata da Marco Rossi, ferma i campioni del Mondo della Francia nella seconda giornata di Euro 2020. Proprio nell'Arena che porta il nome di Puskas, l'Ungheria impone l'1-1 alla favoritissima compagine francese. Al vantaggio dei padroni di casa firmato da Fiola, risponde nella ripresa Griezmann.

Una prova tutto sommato deludente per la Francia, che ora dovrà giocarsi la qualificazione nell'ultima partita contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. I ragazzi di Deschamps sono al comando del girone con 4 punti, davanti proprio ai lusitani con 3, seguono Ungheria a 1 e Germania a 0. Ma tedeschi e portoghesi si sfideranno oggi sabato 19 gennaio alle 18. Grandi meriti alla squadra di Rossi, che non ha badato solo a difendersi ma soprattutto nel primo tempo ha più volte messo in difficoltà la difesa francese trovando anche il gol in contropiede. Nella ripresa un guizzo di Griezmann su assist di Mbappè, ancora il migliore dei suoi, ha evitato il peggio per i vicecampioni d'Europa.

La Francia nel finale cinge letteralmente d'assedio l'area di rigore ungherese, solo un grande Gulacsi nega a Mbappé il gol del 2-1. I magiari sembrano ormai sulle gambe complice anche il caldo, ma con grande cuore e determinazione si difendono fino a portare a casa un risultato alla vigilia insperato e che soprattutto li tiene ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. In pieno recupero l'ultimo brivido è un colpo di testa fuori di Varane. La Francia non sfonda.

