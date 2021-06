Euro 2020, Paola Ferrari e il fango della Germania: "Ma non le ha messe?". Occhio a questo video

21 giugno 2021 a

Paola Ferrari è finita sui giornali tedeschi. In particolare sulla Bild, il più importante quotidiano della Germania. La giornalista sportiva però non è finita in pagina per meriti lavorativi ma per un video malandrino quella dove accavalla le cosce alla Sharon Stone facendo impazzire il web per quello che ovviamente si poteva vedere e intuire. Tuttò è iniziiato su dagospia, il primo a segnalare il quadretto hot della Ferrari, e ora anche i tedeschi, dopo il quotidiano spagnolo "As", si chiede se la Ferrari “era in diretta senza mutandine?”. La conduttrice aveva già chiarito il caso: “Sharon Stone in quella scena non indossava l'intimo, io invece preferisco tutelare la...".

La Ferrari, intervistata, da Un giorno da pecora aveva affermato: "Sì, è diventato un video virale, stanno usando più il var su quello che in campo agli Europei. L’inquadratura? Beh, è capitata, niente di grave. Ma vi posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto…”, ha ironizzato con il programma in onda su Rai Radio Uno.

"Azzardato", poi spiega la diretta interessata, il paragone con l'attrice di Basic Instict. Chiusa la parentesi accavallamento, ecco che la Ferrari si è lasciata andare a una privatissima confessione su Roberto Mancini: "Vorrei spendere due parole sul nostro ct: ha il ‘5’ davanti all’età ma ha un fisico da paura. Quindi chi è tra i due il più bello della nazionale? - ha proseguito parlando prima di Jorginho -. Direi entrambi, ma se dovessi uscire a cena direi Mancini perché anche come età siamo più vicini, avremmo più cose da raccontarci".Oltre al filmato che la ritrae, la conduttrice è stata al centro di un'altra polemica. Tutta colpa di qualche gaffe nel pronunciare i nomi dei giocatori. Ma nell'immaginario di questo Europeo nessuno si scorderà quei cinque secondi malandrini. Forse nemmeno la Ferrari....

