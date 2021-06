Vladimir Putin? "Si dice che lo zar e la sorella di Manuel Locatelli...": passionaccia il più clamoroso dei gossip

25 giugno 2021 a

Domani, sabato 26 giugno, iniziano gli scontri diretti a Euro 2020: Italia in campo contro l'Austria e cresce la febbre azzurra. Mister Roberto Mancini ha un dubbio per quel che riguarda la formazione: schierare il titolare Marco Verratti, appena recuperato dall'infortunio, oppure continuare con quel Manuel Locatelli che sta letteralmente incantando nella competizione, e non soltanto per la doppietta messa a segno contro la Svizzera?

Insomma, Locatelli è un po' l'uomo del momento, tanto che anche la Juventus è, da tempo, sulle sue tracce e potrebbe a brevissimo chiuderlo per portarlo in bianconero (e quanti rimpianti per il Milan che se ne disfò presto e in malo modo per poi vederlo esplodere al Sassuolo).

E il fatto che Locatelli sia un po' l'uomo del momento lo conferma anche un clamoroso "spiffero" riportato dal Tempo, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis, laddove si legge quanto segue: "Gira voce che Vladimir Putin sia un tifoso del calciatore italiano Manuel Locatelli. Uno spiffero che si spiega con la passione per la Russia della sorella di Manuel, Martina Locatelli. Che è laureata in lingue e letteratura russa. Evviva", conclude Il Tempo. Insomma, svelata la più impensabile delle connessioni: quella tra la sorella di Manuel Locatelli e lo zar Vladimir Putin...

