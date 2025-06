Pioggia di fuoco: l'ira di Putin, Kiev in ginocchio

È salito ad almeno quattro morti e venti feriti il bilancio del massiccio attacco notturno condotto dalla Russia contro la capitale ucraina. Lo ha comunicato il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, in un aggiornamento pubblicato su Telegram. In precedenza, Klitschko aveva parlato di una sola persona deceduta ma ha successivamente, fatto sapere che il numero delle vittime e' salito a quattro. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso in diverse aree colpite della città. La Russia, di fatto, ha lanciato nella notte un attacco congiunto contro l'Ucraina lanciando 407 droni e circa 44 missili. Lo afferma il capo del dipartimento delle comunicazioni del Comando dell'aeronautica delle Forze armate dell'Ucraina, Yuriy Ignat,ripreso da Rbc Ukraina. "In totale, i russi hanno utilizzato oggi 407 droni d'attacco sul territorio del nostro Stato. Ci sono anche informazioni secondo cui il nemico ha utilizzato 6 missili balistici e 38 missili da crociera, la maggior parte dei quali sono stati distrutti", ha spiegato Ignat.

Intanto la Russia avrebbe piani militari ambiziosi per espandere la propria occupazione in Ucraina orientale e meridionale sino a impedire l'accesso al Mar Nero. Lo ha dichiarato Pavlo Palisa, vice capo dell'ufficio del presidente ucraino, secondo quanto riferito da "Politico". Secondo l'intelligence di Kiev, Mosca punta a completare la conquista delle regioni di Donetsk e Luhansk entro l'autunno del 2025 e a creare una "zona cuscinetto" lungo il confine settentrionale. Ma l'obiettivo finale sarebbe l'occupazione dell'intero territorio ucraino a est del fiume Dnepr, incluso l'accesso strategico alle regioni di Odessa e Mykolaiv. "Purtroppo non stanno parlando di pace. Si stanno preparando alla guerra", ha detto Palisa durante un incontro con un gruppo bipartisan di senatori statunitensi tenuto il 5 giugno presso l'ambasciata ucraina a Washington. Palisa fa parte della delegazione guidata dal capo dello staff presidenziale, Andriy Yermak. L'incontro si e' svolto mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe impegnato in sforzi per persuadere Mosca ad avviare colloqui di pace. Secondo "Politico", resta incerto se la Russia abbia realmente le capacita' per realizzare questi obiettivi: dopo le conquiste iniziali, i progressi militari russi sono rallentati, anche a causa della resistenza ucraina e delle difficoltà' logistiche.