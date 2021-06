Euro 2020, la rivincita di Leonardo Spinazzola: snobbato da Juve e Inter, lo cerca il Real. Tutto grazie al dentista...

28 giugno 2021 a

Mollato dalla Juve, scaricato dall'Inter è ora uno dei calciatori fondamentali della Nazionale di Mancini, anche grazie al lavoro del suo dentista che ne ha migliorato la postura grazie a un bite invisibile che permette con esami elettronici equilibrio e performance ottimizzate. Adesso il Real Madrid ha chiamato la Roma e così Leonardo Spinazzola è il nuovo protagonista azzurro a euro 2020. C'è chi lo paragona a Cabrini, "impensabile rapportare il gioco di 30 anni fa con quello di oggi", ha spiegato però il terzino giallorosso

Euro 2020, l'arma in più per l'Italia si chiama Spinazzola. E ora Inter e Juve si mangiano le mani

Spinazzola ha detto di ispirarsi a un altro terzino campione del mondo, Gianluca Zambrotta. In quest' Europeo ha già guadagnato per due volte (su tre gare giocate) il titolo di Star of the Match Uefa, prima con la Turchia e poi con l'Austria. "Sto giocando il miglior calcio della mia carriera e lo sto facendo sul palcoscenico più importante. Con l'Austria ci siamo detti di stare tranquilli ed essere lucidi nell'ultimo passaggio, siamo stati sul pezzo. Abbiamo saputo sacrificarci anche nei momenti in cui mancava lucidità, siamo felici", ha spiegato.

"Questa Nazionale emoziona, Mancini ha già vinto". Zenga a ruota libera bacchetta anche Conte: "Poteva rischiare"

Il 28enne di Foligno sta raggiungendo dopo una carriera trascorsa su e giù per l'Italia. A 17 anni arriva l'occasione delle giovanili della Juventus e nel 2012 vince il torneo di Viareggio con i bianconeri risultando il miglior calciatore della manifestazione. Da allora la Signora lo manda in prestito per varie stagioni. L'esplosione arriva con l'Atalanta di Gasperini, con il debutto nell'Italia di Ventura. Nella primavera del 2018 la lesione del legamento crociato anteriore. Otto mesi lontano dai campi, Dopo la vittoria di scudetto e Supercoppa, viene sacrificato dalla Juve per ragioni di bilancio e ceduto a titolo definitivo alla Roma. "E quando sta per concretizzarsi il passaggio all'Inter (scambio con Politano), la marcia indietro dei nerazzurri dopo le visite mediche", scrive Marcello Di Dio sul Giornale. Infine l'esplosione internazionale all'Europeo.

