Coronavirus e variante Delta: "Annullati i gp di F1 e MotoGp in Australia". Contagio fuori controllo, la situazione precipita

Anche quest'anno i Gran Premi di Formula 1 e MotoGp in Australia non avranno luogo per via delle ripercussioni della pandemia di Covid-19. Lo hanno direttamente comunicato gli organizzatori delle competizioni: "Ci dispiace annunciare che i Gran Prix australiani 2021 sono stati cancellati per le restrizioni e i problemi logistici provocati dalla pandemia". Anche la tappa australiana del motomondiale, precedentemente fissata a Philipp Island per il 24 ottobre 2021, è stata cancellata per il secondo anno consecutivo. Le gare di Moto 3, Moto 2 e Moto Gp, non si svolgeranno quindi sul suggestivo tracciato australiano.

Per quanto riguarda la Moto Gp, il compromesso è stato trovato con il Gran Premio della Malesia, anticipato di una settimana per sostituire (di fatto) quello australiano. Le gare andranno quindi in scena dal 22 a l 24 ottobre, il fine settimana successivo al Gran Premio della Thailandia. Saltate anche le gare australiane di Formula 1: anche in questo caso gli organizzatori non sono riusciti a trovare un punto d'incontro con le autorità per quanto concerne le severe restrizioni di viaggio e il lungo periodo di quarantena (almeno 14 giorni) imposto dal governo australiano per i viaggiatori. Le gare del GP australiano 2020 di F1 presso il circuito su strada Albert Park di Melbourne, dopo esser state rimandate da Marzo 2021 a Novembre 2021, non avranno nuovamente luogo.

"È davvero deludente che questi amati eventi non possano svolgersi, ma questa è la realtà della pandemia. Finché non avremo dei tassi di vaccinazione maggiori, non potremo tornare alla normalità", ha detto il ministro dello sport australiano Martin Pakula, all'Associated Press News. "Mancano ancora un paio di mesi - ha proseguito -. Ma devono avere un piano (gli organizzatori ndr.), e devono contingentare gli ingressi. Dato il numero molto basso di vaccinati con due dosi, non siamo semplicemente nella condizione di garantire agli organizzatori di F1 le garanzie e le sicurezze di cui hanno bisogno".

