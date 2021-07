Euro 2020, Fabio Caressa scoppia in lacrime aggrappato a Bergomi? Fucilata di Dagospia: "Avranno limonato? Durante i rigori..."

12 luglio 2021 a

Discretamente fuori controllo. E come non capirli. Si parla di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, commentatori per Sky del trionfo dell'Italia ad Euro 2020, le voci della telecronaca della finalissima contro l'Inghilterra. E insomma, dopo averci raccontato nel 2006 la gioia mondiale, ecco la narrazione del trionfo europeo. E lo hanno fatto con la loro consueta passione traboccante.

E come spesso accade, la passione di Caressa attira sfottò. In questo caso e in particolare da parte di Dagospia, che si concentra sul momento dei rigori, in cui "la corrispondenza di amorosi sensi tra i due tocca l'apice", in particolare quando Gigio Donnarumma para il rigore a Sancho e ci consegna la coppa. "E io ti do un bacio, Beppe, perché l'hai detto. Ma chi sei? Giucas Casella sei?", urla a squarciagola Caressa. E Dago commenta maliziosetto: "Ma alla fine della partita Caressa e Bergomi avranno limonato?".

Di sicuro, dopo la partita i due hanno pubblicato un toccante video, in cui Caressa scoppia in lacrime per la gioia. Immagini pubblicate sui social in cui i due parlano delle loro sensazioni durante la partita. Bergomi cita un precedente contro l'Argentina nel 1990. Dunque Caressa aggiunge: "Anche noi siamo finiti così, abbracciati, dopo vent'anni. Quindici anni dopo, ma chi ce l'avrebbe detto, Beppe?... Però, vi possiamo raccontare una cosa? Quando noi siamo usciti dalla prima telecronaca ed abbiamo fatto le prove, c'è stata un'eclissi di sole. Era destino. Era l'eclissi di sole del secolo. E voi sapete che gli antichi, a queste cose, ci credevano. Grazie, ragazzi. Grazie a voi che ci avete seguito da casa. E' stato bellissimo. Spero che sia stato bello anche per voi come per noi, perché per noi è stato davvero bellissimo", ha concluso in lacrime.

