Gennaro Gattuso, ecco la sua casa e il suo impero immobiliare

Si è presentato da poco come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ora Gennaro Gattuso è chiamato a rilanciare un’Italia deficitaria e in grande difficoltà nel girone di qualificazione al Mondiale già dopo il pesante 3-0 contro la Norvegia. Ringhio intanto aspetta il ritorno in campo di settembre e nel frattempo passa il suo tempo nella sua residenza principale di Gallarate, in provincia di Varese. Durante gli anni trascorsi al Milan, Gallarate rappresentava una posizione strategica, vicina a Milanello ma più tranquilla rispetto al caos metropolitano di Milano, e proprio lì Gattuso ha deciso di rimanere.

La sua è una grande villa a Cardano al Campo, poco distante da Gallarate e a due passi dall’aeroporto di Malpensa. In questa zona, immersa nel verde e nella vita di provincia, ha trovato il suo equilibrio familiare, conducendo una vita riservata con la moglie Monica e i figli Gabriela e Francesco. Proprio a Gallarate Gattuso ha creato un legame concreto con Gallarate anche sul piano imprenditoriale. Nel 2010 ha inaugurato la pescheria-ristorante “Gattuso e Bianchi”, un’attività incentrata sulla cucina di mare, omaggio alle sue origini calabresi. Nel tempo ha aperto anche un secondo locale, la Posteria San Rocco, diventato un punto d’incontro per dirigenti ed ex compagni del Milan.