Elseid Hysaj canta "Bella Ciao" ed è subito polemica: i tifosi dei destra vanno a prenderlo in pizzeria

Bufera su Elseid Hysaj. Il calciatore albanese, passato dal Napoli alla Lazio di Sarri, si è presentato al gruppo cantando "Bella Ciao". La scelta per presentarsi ai nuovi compagni è stata immortalata su Instagram da Luis Alberto e subito si è scatenata la polemica da parte dei tifosi della squadra che non hanno apprezzato l'inno del movimento partigiano. Immediata infatti la reazione sui social dove il giocatore è stato insultato o preso in giro il giocatore.

Tra i tanti commenti eccone alcuni: "magari si spacca tutto", "se cantavi l'inno della Roma era meglio", "ma per carità", "è meglio giocare in 10" e "ma lo sa di non essere a Livorno?". Oltre alla canzone, a scatenare i tifosi della Lazio, il pugno alzato di Hysaj. E così un gruppo di tifosi, ad Auronzo di Cadore per seguire il ritiro della Lazio, ha pensato bene di andare a "rimproverarlo" nella pizzeria dove la squadra stava cenando sabato sera, dopo la prima amichevole.

Non sono comunque mancati messaggi in difesa di Hysaj; "Lazio e fascismo non sono sinonimi", ha scritto più di un utente. Una polemica, questa, che segue l'ormai ben noto inginocchiamento che ha accompagnato gli Europei di calcio. La decisione della Nazionale se inginocchiarsi o meno in segno di solidarietà al movimento Black Lives Matter non ha diviso solo il mondo del calcio, ma anche quello della politica. Da una parte dunque il Pd di Enrico Letta, dall'altra la Lega di Matteo Salvini.

