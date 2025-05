Tommy Cash si rifiuta di cantare "Bella ciao": "La mia canzone è un'altra"

Tommy Cash non ci sta. L’artista non intende cedere ai dettami della sinistra. Ed ecco che rifiuta di cantare "Bella ciao". Succede a Milano, dove il cantante estone si trova in attesa dell’Eurovision. Qui un giornalista del portale The Journalai ha incontrato il ragazzo, il cui vero nome è Tomas Tammemets, nel suo chiosco e gli ha chiesto: "Tu canti ‘Ciao bella’, puoi cantarci anche Bella ciao?". Il 33enne ha risposto: "No, quella non è la mia canzone… Ciao Bella". A quel punto il giornalista ha insistito: "Conosci Bella Ciao? E allora puoi cantarla per noi?". Da qui la risposta secca: "No!".

Il cantante aveva dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno, anticipando il tutto con dei cartelloni affissi che invitavano a votare il brano in gara alla kermesse musicale in programma dal 13 al 17 maggio, “Espresso Macchiato”. Per l’occasione Cash ha cantato la hit e ha offerto anche un caffè portando in piazza un bar targato Tommy Cash. Insomma, la sua canzone sì ma "Bella ciao" no.