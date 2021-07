Tokyo 2020, Paola Enogu si scusa e la russa la ignora. "Ma pijatela ner c***o", come la fulmina

26 luglio 2021 a

Siparietto esilarante durante le Olimpiadi della azzurra Paola Enogu. La Nazionale italiana di pallavolo femminile ha cominciato con una vittoria per 3 set a 0 contro la Russia. Ma a fare il giro del mondo (e del web) non sono le immagini della Enogu, fuoriclasse dell'Imoco Volley e portabandiera olimpica, durante le sue giocate da record ma quelle di una particolare reazione contro una avversaria russa. Immagini che hanno scatenato il popolo social.

Nelle immagini del video, infatti, al termine di un'azione, si vede Paola Egonu che in inglese chiede scusa a una delle avversarie. Per tre volte la pallavolista italiana pronuncia la parola: "Sorry" in direzione della pallavolista russa. Che però non le presta alcuna attenzione.

A quel punto allora la Egonu si lascia andare a una imprecazione in dialetto romano: "E pijatela ner c*** dai", sbotta la pallavolista. Dopodiché, come nulla fosse, riprende a incitare le compagne e a giocare. Le immagini del siparietto sono subito diventate virali ma hanno spaccato il popolo social. Tra le centinaia di commenti infatti c'è chi ride e apprezza e chi invece sostiene che abbia sbagliato, che non merita di portare la bandiera dell'Italia e che addirittura debba essere squalificata.

