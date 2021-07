Tokyo 2020, Mauro Nespoli sfiora l'impresa: tiro con l'arco, parte a razzo ma alla fine è solo argento

31 luglio 2021 a

Mauro Nespoli conquista la medaglia d’argento nel tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro è stato sconfitto in finale dal turco Mete Azoz. Per il 33enne di Voghera si tratta della terza medaglia olimpica in carriera, la prima individuale dopo le due a squadre conquistate a Pechino 2008 (argento) e Londra 2012 (oro). Nei quarti Nespoli aveva battuto il tedesco Unruh 6-4 e in semifinale aveva avuto la meglio sul cinese di Taipei Tang Chih-Chun 6-2.

La finale appena disputata è stata piena di momenti esaltanti. Nespoli, infatti, è partito subito bene vincendo il primo set e pareggiando il secondo, ma poi è stato raggiunto dal turco sul 3-3 nel terzo, perso per un solo punto. Grande battaglia anche nel quarto, ancora in parità (29-29). Sul 4-4 si è andati così al quinto e decisivo set: Azoz lo ha vinto con due 10 chiudendo 6-4. L'azzurro insomma ha perso l'oro per un soffio.

Quella di Nespoli è la 23esima medaglia dell’Italia a Tokyo, e la seconda nel tiro con l’arco, dopo quella di bronzo vinta venerdì da Lucilla Boari. Altri due bronzi arrivati nella notte sono quelli di Simona Quadarella negli 800 sl e di Irma Testa, che ha conquistato un podio storico nella boxe femminile.

