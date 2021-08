Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto: cinque anni dopo il dramma, il trionfo (pari merito)

01 agosto 2021 a

a

a

Un'impresa pazzesca. Un trionfo. Oro, oro, oro! Gianmarco Tamberi arriva primo alle olimpiadi di Tokyo 2020, pari merito con Mutaz Essa Barshim del Qatar. Un trionfo dolcissimo, atteso a lungo, per cinque anni, dopo che Gimbo fu costretto a saltare per infortunio, un drammatico infortunio all'ultimo secondo, le olimpiadi di Rio 2016. Si ferma a 2,37 di altezza, a due centimetri dal suo record personale. Dopo la vittoria un esultanza folle, le lacrime, le urla, la mano sul cuore che sembrava non reggere, la bandiera italiana, le capriole in pista Il delirio. Un dolcissimo delirio.

Oro come detto a pari merito con Barshim perché i due avevano fatto un percorso identico, netto. E il regolamento permetteva ai due di decidere: spareggio oppure medaglia d'oro per entrambi? Gimbo da subito è parso per l'oro condiviso e Barshim, dunque, ha accettato. Oro per tutti e due. Trionfo, tripudio e commozione. Il terzo oro per l'Italia in queste olimpiadi. Il più atteso. Il più folle. E, permettetecelo, il più commovente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.