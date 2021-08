Tokyo 2020, nel cuore della notte l'esplosione di Gianmarco Tamberi: "Sono le 6 del mattino, ho paura". Tutta Italia in lacrime

02 agosto 2021 a

Lo aveva detto a caldo, a caldissimo, subito dopo il trionfo tutto d'oro a Tokyo 2020, subito dopo la medaglia d'oro nel salto in alto, condivisa col quatariano Mutaz Essa Barshim. "Non dormirò mai più", parole e musica di Gianmarco Tamberi. Parole pronunciate subito dopo la vittoria più dolce e sofferta, cinque anni dopo quel terribile infortunio che lo escluse da Rio 2016 a pochi giorni da via delle olimpiadi, dove arrivava tra i favoriti per una medaglia.

Gimbo ha atteso a lungo, ha sofferto, è cambiato. Ma ne è valsa la pena: oro, oro, oro. E ora, come detto, "non dormirò mai più". E una conferma all'impossibilità di dormire, nel cuore della notte giapponese, arriva da Tamberi stesso. Su Instagram, laddove posta una foto che lo ritrae stravolto dalla gioia e coperto da un tricolore. In calce, il commento: "Sono le 6 di mattina e ho paura di andare a dormire... non voglio svegliarmi da questo sogno che sembra così tanto realtà!", concludeva Tamberi aggiungendo emoticon di cuoricini, medaglie e tricolori.

Ma Tamberi non ha da preoccuparsi. Affatto. Già, perché è semplicemente tutto vero. Lui e Marcell Jacobs hanno scritto quella che forse è la pagina più bella nella storia dello sport italiano. Tutto in 11 minuti, due medaglie d'oro nelle due discipline più iconiche e seguite dell'atletica leggera alle Olimpiadi. Più che continuare a sognare, continuiamo a godere...

