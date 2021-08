Tokyo 2020, la reazione della famiglia di Marcell Jacobs alla vittoria: incontenibile

02 agosto 2021 a

Viviana Masini, la mamma di Lamont Marcell Jacobs, con in braccio il nipote mentre guarda con amici e parenti, dal suo hotel Florence di Manerba (Brescia), il record olimpionico del figlio. La gioia è incontenibile. Marcell Jacobs è infatti medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo e tutta Italia ha festeggiato il risultato dell'atleta. Ma la felicità è ancora più intensa sul lago di Garda, dove vivono la famiglia e gli amici di Marcell riunitisi per seguire insieme la finale del campione. 9" 80 con il fiato sospeso, poi, una volta tagliato il traguardo, in casa Jacobs è partita la festa.

Il mito di Marcell è Pietro Mennea: “Anche se non l’ho mai conosciuto, ne ho sempre ammirato la fame, gli allenamenti e la voglia di portare in alto l’Italia con l’etica del lavoro”. Con mamma Viviana sempre accanto, diventa papà di Jeremy quando ha appena 19 anni. Il suo rendimento sulla pista non è mai stato alto come nel 2021. Tutto dopo che è riuscito a riconciliarsi proprio con il padre: “Non è ancora tutto risolto però almeno adesso ci parliamo: il traduttore di Google mi dà una mano con l’inglese… Lo so, lo so, dovrei rimettermi a tavolino a rispolverare la grammatica inglese: i termini li conosco, è che per paura di sbagliare mi paralizzo e sto zitto.”

Vincere l’oro era il suo sogno da bambino. Fino al giorno prima della storica vittoria era solo argomento di discussione con l’amico Gianmarco Tamberi, mentre giocavano alla Playstation. Ha vinto correndo più veloce di Usain Bolt nella sua ultima vittoria ad un Olimpiade nei 100 metri. con un tempo di 9,80. E la gioia della sua famiglia sta a lì a testimoniare quanta passione e affetto c'è dietro un campione.

