Francesca Mirarchi, lutto per l'atletica leggera: cade per immortalare l'alba e muore

Un lutto per il mondo dell'atletica leggera. La promessa Francesca Mirarchi è morta in alta montagna. La 19enne di Lissone vicino Milano aveva passato la notte in tenda con alcuni amici, quando verso le cinque e mezza si è allontanata per fare uno foto dell'alba dei Laghi Gemelli, una delle mete più famose del Parco delle Orobie Bergamasche. Senza paura Francesca si è incamminata alla ricerca del punto migliore per immortalare il momento.

Gli amici, non trovandola al risveglio, hanno subito chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti due elicotteri e i cinofili dei vigili del fuoco e grazie all'aiuto di un drone i soccorsi hanno trovato il corpo della ragazza alla base di un salto di roccia. Una caduta di 15 metri che le è stata fatale. I compagni sono ora assillati dai rimorsi. Uno di loro, in particolare, si sarebbe ricordato che Francesca aveva detto di voler vedere l'alba.

La stranezza - è il sospetto che viene al Messaggero guardando le pagine social di Francesca - è che non sono pieni di foto, di pose e di panorami, ma spogli, essenziali. Non è escluso dunque che la giovane possa essersi allontanata anche solo per fare una passeggiata. Tante i messaggi di solidarietà. Il padre Beppe è presidente della Cinisello Balsamo Atletica, realtà di riferimento dove Francesca aveva cominciato il servizio civile da maggio.

