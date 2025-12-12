Jannik Sinner, la clamorosa profezia dell'Intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale, chiamata a immaginare l’anno che verrà, non ha dubbi: nel 2026 Jannik Sinner resterà davanti a tutti. I modelli predittivi più consultati, rielaborati da "Painting the Lines", ribaltano l’ordine attuale ma non l’essenza del duopolio che comanda il tennis: l’altoatesino al numero uno, Carlos Alcaraz subito dietro. È come se la macchina, di fronte alla continuità e all’impatto del fenomeno altoatesino, rimanesse quasi "allibita", incapace di trovare scenari alternativi credibili.

Secondo l’AI, il 2026 non cambierà gli equilibri in alta quota: l’unica grande novità sarebbe l’ingresso del ceco Jakub Mensik al numero 6, premiato dal potenziale e dall’esplosione fisica nonostante qualche dubbio sulla continuità. Il tennis di potenza manterrà Alexander Zverev stabilmente alle spalle della coppia Sinner-Alcaraz, mentre Novak Djokovic — schiacciato dal peso degli anni, degli acciacchi e degli impegni sempre crescenti — scivolerà fuori dall’élite.

La macchina guarda con favore ai giovani: Felix Auger-Aliassime, rilanciatosi nel 2025, salirebbe fino al numero 4; Ben Shelton, grazie alla crescita costante, addirittura fino al 5 scavalcando Taylor Fritz. Confermato al settimo posto Alex De Minaur, mentre la new-wave irromperebbe alle sue spalle: Joao Fonseca all’8° posto, Lorenzo Musetti al 9° e Stefano Cobolli al decimo, autore di una clamorosa scalata dal 22°.