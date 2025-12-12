Tagadà, scintille Fidanza-Mastrobuoni: "Esca dal suo salotto", "Stupido e maleducato"

Volano insulti a Tagadà, il programma di approfondimento politico condotto da Tiziana Panella su La7. I protagonisti della lite? Carlo Fidanza e Tonia Mastrobuoni. Gli animi si sono scaldati per colpa di alcuni problemi nel collegamento della giornalista con lo studio: "Sono comunista, quindi il collegamento fa schifo". "Forse capisca lei dato che deve sempre dare le lezioni a non si sà chi - ha replicato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia -. Come tutti quelli di Repubblica, ci date lezioni anche quando non funziona il collegamento. Ci date lezioni di vita ogni volta. Non funziona il collegamento, capisce? Siamo stufi delle vostre lezioncine".

"Allora Fidanza non ha capito nulla di quello che ho detto, perché io ho detto esattamente quello che dice lui", ha insistito la firma di Repubblica. "No perché sono stupido...", ancora Fidanza. "Esattamente - la replica di Mastrobuoni -, è stupido lei ed è stupido il governo". "Noi non capiamo niente - ha tuonato Fidanza -. Aspettiamo Repubblica che ci spiega la vita".