Dritto e Rovescio, clamoroso Paolo Del Debbio: cosa regala all'88enne

L'88enne Caterina ospite di Dritto e Rovescio. La signora lavora ancora e non è mai stata in vacanza perché non se lo è mai potuto permettere. Caterina lavora nel ristorante di famiglia e oggi - ammette - "è il mio primo giorno di vacanza". Nello studio di Rete 4, Caterina racconta: "Ho sempre lavorato, prendo 700 euro di pensione. In cucina faccio di tutto, tiro la pasta, faccio i sughi...". L'unico desiderio? "Un nuovo orologio".

"L'orologio glielo regalo io - promette Paolo Del Debbio tra gli applausi del pubblico -. Che colore lo vuole? Ci penso io". "Bravo", commenta la signora tra le risate dei presenti. Ma Del Debbio è più abituato a riceverli i regali. A Un giorno da pecora, il conduttore rivelò che "una fan mi ha inviato biancheria intima rossa".