Dritto e Rovescio, clamoroso Paolo Del Debbio: cosa regala all'88enne

L'88enne Caterina ospite di Dritto e Rovescio. La signora lavora ancora e non è mai stata in vacanza perché non se lo è mai potuto permettere. Caterina lavora nel ristorante di famiglia e oggi - ammette - "è il mio primo giorno di vacanza". Nello studio di Rete 4, Caterina racconta: "Ho sempre lavorato, prendo 700 euro di pensione. In cucina faccio di tutto, tiro la pasta, faccio i sughi...". L'unico desiderio? "Un nuovo orologio".
"L'orologio glielo regalo io - promette Paolo Del Debbio tra gli applausi del pubblico -. Che colore lo vuole? Ci penso io". "Bravo", commenta la signora tra le risate dei presenti. Ma Del Debbio è più abituato a riceverli i regali. A Un giorno da pecora, il conduttore rivelò che "una fan mi ha inviato biancheria intima rossa".
E ancora: "Io corteggiato? Qualcosa avviene, ma sono impegnato e quindi non gli do nessun seguito, le fan mi mandano un po' di tutto, cose alimentari, abbigliamento. La biancheria intima da donna, rossa, che mi ha inviato una fan...Nel biglietto c'erano scritte tante cose, che ora non posso riferire. Ma a me non ha fatto né caldo né freddo, quando sono impegnato io sono impegnato".
