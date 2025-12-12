Jannik Sinner, a cosa lo costringe Vagnozzi: il video che "preoccupa"

Jannik Sinner ha ricominciato a faticare, e a faticare sul serio. Nonostante il clima rilassato che Dubai potrebbe suggerire, il numero uno azzurro sta vivendo giornate tutt’altro che vacanziere. Sole forte, temperatura alta e soprattutto Simone Vagnozzi, che da bordo campo scandisce ogni esercizio come un metronomo inflessibile. È qui, negli Emirati Arabi, che Jannik sta preparando il 2026 e il primo grande appuntamento dell’anno, gli Australian Open, torneo che lo vedrà scendere in campo da campione in carica.
I video che circolano sui social raccontano già molto: Sinner a petto nudo, cappellino rosso e ritmo elevatissimo: “Bravo Jannik! Ultime quattro!”, urla Vagnozzi quando la stanchezza comincia a mordere. E Jannik risponde, continuando a spingere da fondo prima di dritto e poi di rovescio, senza mai rallentare. Una “tortura” studiata, necessaria per alzare ancora il livello. Nel pomeriggio, cambio di scenario: Sinner si allena con Simona Halep, rientrata in campo dopo l’annuncio del ritiro. A documentare tutto è Darren Cahill, che su Instagram scrive: “Una coppia di campioni”. Poco dopo, ecco spuntare anche il rituale di squadra: una partita di beach soccer sulla spiaggia di Dubai, Burj Al Arab sullo sfondo, a dimostrare che nel team Sinner il lavoro convive sempre con la leggerezza.
Il soggiorno in Medio Oriente continua, e a svelarlo sono soprattutto gli indizi social della fidanzata Laila Hasanovic: skyline, palme, una lezione di pilates e scatti a due. Ma c’è stato spazio anche per una delle passioni più forti di Jannik: la Formula 1. Nel weekend del GP di Abu Dhabi, Sinner è apparso nel paddock con Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara, posando con Kimi Antonelli e facendo un giro di pista sulla Amg GT 63 da 585 cavalli. Autografi, sorrisi, scambi con George Russell, Toto Wolff e una visita al box Ferrari con Charles Leclerc: un antipasto ad alta velocità prima di tornare a pensare al tennis vero. A Melbourne, oltre alle esibizioni della opening week, Sinner dovrà difendere il titolo vinto nelle ultime due edizioni. Il 16 gennaio sfiderà Felix Auger-Aliassime alla Rod Laver Arena. E allora sì: la “tortura” di Vagnozzi servirà eccome.
gasi (pure i commenti di vagno↕️) pic.twitter.com/DVHB5yd57W— ☾ sab (@signofhsa) December 10, 2025