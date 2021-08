Valentino Rossi, il dottore "visita" Francesca Sofia Novello: ecco svelato il vero motivo del ritiro

18 agosto 2021 a

Valentino Rossi, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, vestito da dottore, annuncia che diventerà papà: "Dopo una attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina", dice a corredo di alcune foto in cui Francesca Sofia Novello mostra un accenno di pancia.

Forse è questo il vero motivo dietro il ritiro di Valentino. La consapevolezza che ora non può più rischiare come prima. Alla vigilia del GP di Stiria, primo appuntamento dopo la sosta della MotoGP, Rossi aveva infatti annunciato in conferenza che si ritirerà dalla MotoGP al termine della stagione 2021. Una lunga storia d’amore, quella tra il numero 46 e le moto, iniziata il 31 marzo 1996 e che si concluderà a Valencia il 14 novembre 2021. Un totale di 26 stagioni, coronate da 9 titoli mondiali.

Valentino ha deciso di smettere, dopo essersi consultato anche con le persone a lui più care, come ha raccontato nell’intervista rilasciata dopo la conferenza: "Ho preso questa decisione nella pausa estiva, mi piace molto confrontarmi su queste cose con la gente importante per me. Sapevo che le gare della prima parte della stagione sarebbero state fondamentali per scegliere se continuare a correre. I risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo, speravo di andare meglio: gara dopo gara maturava l’idea del ritiro, quindi non è stata una sorpresa”. Forse è stata determinante la gravidanza della fidanzata Francesca.

