Valentino Rossi beffa Marc Marquez? Un caso clamoroso

Rivali in pista furono Valentino Rossi e Marc Marquez, con il primo che calciò la carena della Honda dello spagnolo al termine di un duello nel GP di Sepang 2015, quando il Dottore fu provocato più volte dal ritmo del numero 93. Ora, però, se Il Dottore è impegnato nel Wec e dunque non più interessato dalla MotoGP, per lo spagnolo a fine stagione potrebbe arrivare un regalo dall’organizzazione che organizza il Mondiale delle due ruote che sa di beffa. Il “Re delle pole” al termine della stagione, infatti, avrà in dono un’automobile sportiva di ultima generazione che però è griffata da Valentino Rossi in persona.

Al momento, il vincitore sarebbe proprio Marquez, che ha messo a referto quattro pole su cinque in stagione. Marc, allo stato attuale, vincerebbe una BMW M4 Edition VR46, dato che Rossi corre per la Bmw nel Mondiale Endurance, nella categoria LMGT3, come fatto nell’ultimo impegno della 6 Ore di Imola. Quasi una beffa per Marc, che potrebbe comunque sgattaiolare ad alta velocità in strada ma con il marchio di Valentino. Il tutto se decidesse di viaggiare su un’auto con la carrozzeria firmata dal pesarese, a bordo di u bolide che sa accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e raggiungere i 200 km/h in 11,1 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 302 kmh.