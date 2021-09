Filippo Tortu-horror, "tu non sei italiano": ecco cosa si mangia l'eroe di Tokyo, ma stiamo scherzando?

05 settembre 2021 a

No, non altrettanto eroico così come lo avevamo visto a Tokyo 2020, dove era arrivato nella finalissima dei 100 metri e dove ha vinto l'oro nella clamorosa 4x100. Sì, stiamo parlando di Filippo Tortu, il corridore azzurro e, ora, rivale dell'altrettanto azzurro e campione olimpico Marcell Jacobs.

Ma qui non stiamo parlando né di corsa né di Olimpiadi. Stiamo parlando di pastasciutta, forse il simbolo italiano più riconosciuto e riconoscibile nel mondo. E proprio quando ha a che fare con una pastasciutta, Tortu non di dimostra altrettanto "eroico" così come lo avevamo visto a Tokyo. Anzi, si dimostra piuttosto disastroso...

Il punto è che in un video pubblicato sui social, ecco che il corridore condisce un bel piatto di pasta con... il ketchup. Roba delle peggiori cucine anglosassoni, insieme. Una decisione commentata da un altro degli eroi azzurri olimpici, Gianmarco Tamberi, il quale taglia corto:" Tu non sei italiano". Il punto è che Tortu e Tamberi si trovano insieme a Chorzow, in Polonia, per un meeting di atletica. Pasta col ketchup per tutti? No, solo per Tortu.

