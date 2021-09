Leo Messi, "siamo qui da tre giorni...". Mai visto prima: partita sospesa? La Pulce si scaglia contro i brasiliani

06 settembre 2021 a

La sfida del calcio Brasile-Argentina in scena a San Paolo è stata sospesa dopo solo cinque minuti di gioco. La Vigilanza sanitaria brasiliana è entrata in campo e ha proibito al portiere Emiliano Martínez, al centrocampista Lo Celso, al difensore Romero, all’ala Buendía, La furia di Leo Messi non si è fatta attendere. La Pulce dopo essere uscito infuriato è tornato in campo senza maglia, indossando la pettorina di un fotografo, per parlare e confrontarsi con i giocatori brasiliani che non sono mai usciti dal terreno di gioco. "Ascoltatemi, siamo qui da 3 giorni e hanno aspettato che iniziasse la partita per dirci che non potevamo giocare?".

La situazione era veramente surreale a San Paolo, ricorda la Gazzetta dello Sport. Dopo poco più di cinque minuti di chiacchiere l'attaccante del Psg, insieme al c.t. Scaloni, è uscito di nuovo dal campo dirigendosi verso gli spogliatoi, cercando di capire una situazione incomprensibile. La partita è stata poi rinviata. Il caos si è venuto a creare perché in Brasile per chi sia stato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni ne sono previsti altrettanti di quarantena in Brasile e questo non sarebbe stato rispettato proprio dai giocatori argentini.

Due al momento le ipotesi prese in esame dalla Fifa: la riprogrammazione della gara (seppur con le consuete difficoltà a trovare una finestra libera), o assegnare la vittoria a tavolino all'Argentina, con sanzioni aggiuntive al Brasile (ad esempio la squalifica del campo. L'Argentina non dovrebbe rischiare nulla perché ha abbandonato il campo su precisa indicazione dell'arbitro.

