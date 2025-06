Lele Adani, siluro su Caressa: "Ce ne sono tanti..."

Il primo, commentatore ex Sky oggi alla Rai e animatore del seguitissimo podcast Viva el Fubtol con gli amici Cassano e Ventola (nato dopo il clamoroso e polemico divorzio da Bobo Vieri ) sembra averla giurata al telecronista di Sky, la voce più famosa del nostro calcio in tv.

Quella tra Lele Adani e Fabio Caressa è diventata qualcosa in più di una "faida sportiva": è una guerra umana tra due personalità distantissime tra loro per approccio alla materia e non solo.

Dopo i fuochi d'artificio seguiti alla tremenda sconfitta dell'Italia contro la Norvegia al debutto nelle qualificazioni mondiali (un ko per 3-0 costato la panchina a Spalletti), sui social Adani si era scagliato contro Caressa senza mai citarlo ma con riferimenti chiarissimi: "Se adesso dobbiamo avere paura anche della Norvegia", aveva detto Caressa alla vigilia, frase poi ripetuta da Adani per sbertucciarlo e facendo pesare invece il suo pronostico molto più aperto a (brutte) sorprese.

Ora a tenere banco è il Mondiale per Club, con Leo Messi che anche a 38 anni continua a incantare con un gran gol su punizione che ha contribuito in maniera determinante alla vittoria della sua Inter Miami contro il più quotato Porto. E qui Adani, sadicamente, ha ripescato una dichiarazione di Caressa datata addirittura 2017, quando la Pulce giocava ancora nel Barcellona (che avrebbe lasciato solo nel 2021 per giocare due stagioni al Psg, senza troppa fortuna).

"Messi farebbe bene andare via dal Barcellona e il Barcellona in questo momento farebbe bene a fare un passo oltre Messi. Sostituirlo? Sì… ce ne son tanti.. giovani sì. Tanti Messi no, però sostituti ce ne sono", spiegava il telecronista di Sky. Adani, dopo il gol nel torneo americano, riprende quella frase tagliandola ad hoc, "Messi? Si, ce ne so' tanti!", condendola con l'emoji di una faccina perplessa e poi il classico face-palm, la mano sulla faccia sinonimo di sconcerto. Più chiaro di così...