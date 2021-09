Real Madrid, microfono aperto e disastro razzista: "Più nero del...", l'insulto del giornalista a Eduardo Camavinga

10 settembre 2021 a

Un'uscita che ha imbarazzato non poco. In Spagna, durante la presentazione dell'ultimo acquisto del Real Madrid, Eduardo Camavinga, una giornalista si è lasciata andare a una battuta infelice pensando di avere il microfono chiuso. È accaduto in diretta televisiva su RTVE, durante il servizio sulle prime parole del giocatore, si è sentito chiaramente: "Questo ragazzo è più nero dell'abito". Il riferimento, ovviamente al colore della pelle del calciatore francese, ha scatenato il putiferio sui social e in tanti hanno chiesto a RTVE di fare chiarezza per cercare la responsabile e c'è chi ha ipotizzato i primi nomi. Tutti femminili. Camavinga è arrivato nella squadra spagnola al posto del connazionale Mbappé, per il quale il club di Florentino Perez le ha provate tutte fino alla fine senza successo.

Non è la prima volta che nel mondo del calcio si assiste a uscite razziste. Nei mesi scorsi, durante gli Europei, anche Bukayo Saka era stato oggetto di insulti dopo aver sbagliato l'ultimo rigore. Saka aveva subito gli attacchi sul suo account Instagram. La star dell'Arsenal era stata infatti presa di mira da diversi utenti che gli avevano detto "esci dal mio paese". E ancora: "Torna in Nigeria". Pesanti attacchi anche ai compagni Jadon Sancho e Marcus Rashford.

Sconvolto il premier inglese Boris Johnson: "Questi giocatori meritano di essere lodati come eroi, non di ricevere insulti razzisti sui social. I responsabili dovrebbero vergognarsi". Stesso ammonimento dal deputato laburista David Lammy: "Questo è il motivo per cui ci inginocchiamo. Pregare per un futuro migliore, degno dei valori, della bellezza e del rispetto esemplificati da ogni singolo giocatore inglese".

