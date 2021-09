Inter, a Marassi il coro vergognoso alla giardiniera: "Te la ra*** noi". Occhio alla strepitosa reazione

15 settembre 2021 a

a

a

C'è un video che sta facendo il giro del web. E che sta facendo molto discutere. Il filmato è stato registrato allo stadio Marassi domenica scorsa prima del fischio d'inizio di Sampdoria-Inter. Ad un certo punto i tifosi iniziano a cantare in coro alla ragazza che stava preparando il campo: "Lascialo stare il taglia-erba, te la rasiamo noi". La donna non sembra imbarazzata e saluta i ragazzi sugli spalti.

"Migliore di cosa?". La Juve vince a Malmoe ma non basta: Sconcerti, un'inquietante domanda per Allegri

Ma quelle immagini hanno provocato una valanga di polemiche sui social ma non solo. Se a qualcuno infatti il coro ha fatto molto ridere, altri - soprattutto donne - hanno gridato al sessismo e denunciato lo "schifo" di questi tifosi che non hanno alcun rispetto dell'addetta al prato dello stadio. E' chiaro infatti il riferimento nel coro all’organo sessuale femminile.

Lui? Irriconoscibile: come campa oggi l'ex stella del calcio italiano. Svolta clamorosa, chi è | Guarda

"Una cosa inaudita! Maschilista", scrive una nei commenti al video su Twitter. "Non ci scandalizziamo, protestiamo. È diverso! E la reazione della ragazza non giustifica il gesto. Se la vittima non protesta il sopruso non diventa meno ingiusto. Non si sessualizza il lavoro di una persona in pubblico. Non è difficile da capire", aggiunge un'altra. Ma in molti pensano che si sia trattato di una semplice "goliardata". Che non ci sia nessun sopruso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.