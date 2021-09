Manchester United, scandalo a luci rosse. L'escort Shona River: "Cosa mi chiedono i calciatori"

20 settembre 2021 a

"Solo perché hanno molti soldi non significa che siano generosi". La pornostar Shona River ha raccontato nei dettagli la sua serata passata in compagnia, a quanto dice lei, di tre giocatori del Manchester United. “Mi è capitato di fare da escort per calciatori di una squadra molto importante. Gente famosa e ricca, quindi pensavo 'questo è il meglio che possa capitarmi'. Ma non è così. Si aspettano che tu stia con loro solo perché sono famosi, ma non vogliono uscire con te, vogliono solo una ragazza nell'ombra", ha raccontato.

Come altre pornostar è diventata anche un'escort. Secondo lei, i calciatori di Premier League "si aspettano che le escort lavorino gratuitamente. Una volta mi è capitato di stare tre giorni con un calciatore e quando alla fine sono andata a contare i soldi mancavano duecento euro. Lui mi ha detto 'sì, scusa, dovevo pagare la pizza per me e per i miei amici e non avevo altri contanti'. Io sono rimasta senza parole". La 28enne ungherese ha confessato che si trattava di alcuni calciatori dello United, senza farne però i nomi.

Intanto il club inglese avrebbe in programma colloqui con ben sette calciatori per decidere cosa fare in vista del mercato di gennaio: si tratta di Donny van de Beek, Jesse Lingard, Phil Jones, Eric Bailly, Anthony Martial, Diogo Dalot e Alex Telles. I più giovani potrebbero andare via in prestito, perché ritenuti dai Red Devils importanti per i piani futuri. Per Martial, Telles e Jones, invece, si prospetta una cessione a titolo definitivo.

