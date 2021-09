Gianluigi Donnarumma panchinaro al Psg: "Non se lo aspettava". Clamoroso: Juve e mercato, scenario impensabile

24 settembre 2021 a

Gianluigi Donnarumma che fa la riserva di Keylor Navas - con tutto il rispetto di quest’ultimo - non si può proprio vedere. Follie da Psg, che può permettersi tutto, anche il lusso di tenere in panchina il miglior giocatore di Euro 2020: senza le sue parate, soprattutto ai rigori, l’Italia non avrebbe mai alzato la coppa. Per questo fa ancora più strano pensare che finora sia partito titolare soltanto due volte: la concorrenza con Navas non può esistere perché c’è differenza enorme tra i due.

Eppure nelle gerarchie attuali di Pochettino sembra essere avanti proprio Navas, che tra l’altro ha un contratto fino al 2024. Stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, Donnarumma non sarebbe affatto contento di questa situazione, che non si aspettava di essere costretto a vivere: era convinto di andare a Parigi a fare il titolare, soprattutto dopo l’impresa all’Europeo, e invece ultimamente non sorride nemmeno.

Anche l’agente è spiazzato dalle tante panchine: la convinzione è che presto le gerarchie possano essere sovvertite, o meglio l’auspicio. Se non dovesse andare così, allora si potrebbero aprire scenari di mercato clamorosi: la Juventus resta infatti vigile, alla luce anche delle pessime prestazioni di Szczesny. Con Gigio la porta sarebbe blindata per anni: anche se è solo settembre, il Corsera già parla di “scenari suggestivi”. Nel caso in cui Donnarumma dovesse passare una stagione in panchina, poi non ne accetterebbe una seconda: a quel punto la Juve potrebbe provare a inserirsi.

