Nicolò Zaniolo, gesto-horror ai tifosi laziali: afferra i suoi "gioielli" e... Rischia la stangata

Il gestaccio di Nicolò Zaniolo è diventato oggetto di discussione. Il centrocampista della Roma all’uscita dal campo, dopo aver perso contro la Lazio, rispondendo ai tifosi laziali si è toccato i genitali e ha esibito un altrettanto poco elegante dito medio all’indirizzo dei tifosi biancocelesti. Una replica agli insulti e alle offese, agli sfottò del pubblico.

Inevitabile che il video di uno dei protagonisti, colto nel mentre grazie alle telecamere di cui ogni smartphone è provvisto, diventasse una tendenza e che occupasse titoli e spazi e non solo sui social e sui siti specializzati: la notorietà di Zaniolo trascende ormai la dimensione calcistica e una simile esternazione, non propriamente elegante, non propriamente conciliante non poteva che scatenare polemiche.

Adesso si dovrà attendere il referto per comprendere se questa situazione è stata valutata o meno dall’arbitro e che ne verrà. I precedenti sono tanti: di certo, simili intemperanze non sono affatto gradite, né si prevedono eccezioni qualora vengano intercettate. Il giocatore giallorosso, da tempo finito nel mirino dei tifosi biancocelesti, è stato insultato da questi ultimi mentre stava lasciando il terreno di gioco e ha reagito con un gestaccio. Nel mirino dei tifosi laziali la figura della madre del calciatore che ha mandato su tutte le furie Zaniolo.

