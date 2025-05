Nicolò Zaniolo, la Roma accusa: "Ha urinato nello spogliatoio"

Il caso Zaniolo non è finito. A seguito di un'approfondita indagine sui fatti" la Roma aggiunge dettagli al 'fattaccio' tra l'attaccante della Fiorentina e alcuni ragazzi del vivaio giallorosso, al Viola Park, dopo la semifinale playoff di Primavera 1 tra Gigliati e Giallorossi. "Nicolò Zaniolo ha fatto irruzione illegalmente nell'area degli spogliatoi della Roma, accompagnato da un conoscente, nonostante fosse privo di accredito", si legge in una nuova nota pubblicata in serata dalla società' giallorossa che, citando alcuni testimoni, riferisce di uno Zaniolo apparso "visibilmente alterato".