Maurizio Zamparini, il dramma dell'ex presidente del Palermo: trovato morto in hotel il figlio di 23 anni

01 ottobre 2021 a

a

a

Un grave lutto colpisce l'ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini. È morto a Londra, in circostanze ancora da verificare, il figlio 23enne Armando. Il giovane era in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina 30 settembre è stato trovato privo di vita nella sua camera d'albergo. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il decesso sia stato causato da un arresto cardiaco. Maurizio Zamparini e la compagna Laura Giordani sono in viaggio per l'Inghilterra per raggiungere il figlio.

La società rosanero ha subito rilasciato un comunicato di condoglianze verso la famiglia Zamparini: "Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando, figlio dell'ex presidente rosanero Maurizio Zamparini. Il ricordo di 'Armandino' è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze".

Armando è l'ultimo figlio di Zamparini e l'unico avuto dal secondo matrimonio. Negli anni di presidenza del Palermo da parte del padre capitava spesso che Armandino, come lo chiamavano in città, riporta tuttosport.it, si intrattenesse in campo a giocare con i calciatori rosanero a fine allenamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.